В Подмосковье подано более 4 тыс заявлений на получение разрешений на капстроительство

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 4 тысяч заявлений на оформление разрешения на строительство объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Получить разрешение необходимо перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В рамках услуги также можно подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений.

Теперь в услуге работают умные сервисы, которые при вводе кадастрового номера автоматически заполнят адрес объекта, проверят пересечения земельного участка со слоями индустриальных парков и особых экономических зон, а также автоматически сформируют запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы. Кроме того, система сама направляет заявление в администрацию муниципалитета.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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