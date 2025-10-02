В Подмосковье подано более 3 тыс заявлений на перевод дачных домов в жилые

С начала года жители Подмосковья подали более 3 тысяч электронных заявлений на признание садового дома жилым и наоборот. Услуга доступна на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Воспользоваться онлайн-услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового или жилого дома. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

Чтобы перевести дом из садового в жилой, он должен соответствовать определенным требованиям: быть капитальным, построенном на фундаменте с окнами, а также подведенным электричеством, холодным водоснабжением, водоотведением, системой отопления и вентиляцией. Кроме того, на изменение статуса строения должны быть согласны все собственники.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа. Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.