В Подмосковье подано более 2,5 тыс заявлений на получение разрешений на капстроительство

С 2025 года на портале госуслуг Московской области подано более 2,5 тыс. заявлений на получение разрешения на капитальное строительство. Получить разрешение необходимо перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оно подтверждает соответствие разработанной проектной документации требованиям ранее выданного градостроительного плана земельного участка, а для линейных объектов — соответствие проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания территории.

Услуга «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Отметим, в услуге работает цифровой сервис, он проверит по кадастровому номеру и УИН наличие ограничений на выдачу разрешений.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.