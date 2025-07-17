В Подмосковье подали около 5 тыс уведомлений о сносе здания на регпортале

Жители Подмосковья подали свыше 4,8 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Электронная услуга доступна на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получить услугу может застройщик или технический заказчик, планирующий осуществить снос объекта капитального строительства. Уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ. Уведомлять о завершении сноса следует в течение 7 рабочих дней после завершения работ.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Отметим, цифровой сервис, который внедрен в услугу, заполнит адрес сносимого объекта по кадастровому номеру земельного участка. Он также проверит наличие на нем обременений.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев