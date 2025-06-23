В Подмосковье подали более 5 тыс заявлений на юбилейную выплату к браку

С начала года электронной услугой «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Получить выплату могут супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Подать заявление могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. В заявлении потребуется указать реквизиты, на которые поступят деньги.

Выплата не зависит от уровня дохода семьи. К последующим юбилеям она будет назначаться в беззаявительном порядке.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей», а также в мобильном приложении Добродел.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.