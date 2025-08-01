В Подмосковье подали более 20 тыс заявлений на получение разрешения на земработы

С начала 2025 года на региональном портале госуслуг подано более 20 тысяч заявлений на получение ордера на право производства земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Отметим, при вводе даты и номера ордера умный сервис, который работает в услуге, автоматически определит его статус на данный момент: действующий незакрытый, просроченный незакрытый и действующий продленный.

Получать ордер необходимо при проведении любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Ордер выдается на определенное время, а при необходимости его можно продлевать. По завершении земляных работ ордер необходимо закрывать.

Услуга предоставляется бесплатно.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.