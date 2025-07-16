В Подмосковье подали 1,2 тыс заявок на получение заключений на акт экспертизы

С начала года жители Подмосковья подали более 1,2 тыс. заявок на получение заключений на акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Заключение на акт историко-культурной экспертизы» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Чтобы получить заключение, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. К заявлению необходимо приложить акт государственной историко-культурной экспертизы, выданный аттестованными экспертами-археологами и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

Главное управление культурного наследия Московской области рассмотрит заявление и акт, подготовит заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.