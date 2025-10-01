В Подмосковье планируют внедрить ИИ в процесс перерасчета платы за ЖКУ

В рамках рабочего визита вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев провели рабочее совещание по цифровизации учета задолженностей за поставку коммунальных ресурсов. В мероприятии принял участие заместитель директора компании «Ростелеком» Филипп Бакланов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Основной темой встречи стало внедрение современных технологий в сфере биллинга и расчета абонентов. Участники рассмотрели вопросы оптимизации структуры абонентской базы и упрощения процедур учета и расчетов за коммунальные ресурсы. Особое внимание было уделено перспективам внедрения искусственного интеллекта в процесс формирования квитанций за ЖКУ и перерасчета платы в случае некачественного предоставления услуг.

В ходе визита Владислав Мурашов и Кирилл Григорьев также проанализировали работу новой 1С: Диспетчерской, запущенной на базе «Мособлводоканала». Система позволяет автоматически фиксировать заявки жителей из разных каналов, равномерно распределять заявки между аварийными бригадами и отслеживать статус их выполнения в режиме реального времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.