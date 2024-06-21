В Подмосковье пешие обходы заместителей глав округов стали частью работы

Проект министерства территориальной политики Подмосковья по еженедельным обходам закрепленных территорий прочно внедрился в работу чиновников. Каждый заместитель главы минимум один раз в неделю обходит вверенную под его ответственность территорию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Капитальный ремонт кровли, покос травы и покраска детских площадок. Такой результат обхода территорий Балашихи-1 заместителем главы Балашихи Максимом Сидоркиным. В рамках осмотра вместе с представителями управляющей компании и МБУ «Благоустройство-Балашиха» Максим Сидоркин осмотрел улицы Победы, Карла Маркса, Молодежную.

«Сегодня традиционный обход, смотрели содержание территории в первую очередь. Есть замечания по покосу травы как к управляющим компаниям, так и к нашему МБУ. Все поручения даны, договорились по покосу. Через неделю мы еще раз встречаемся, смотрим, как окосили. Еще есть у нас несколько детских площадок, которые необходимо покрасить. Завершили мы обход посещением дома на улице Молодежной. Здесь приступает подрядчик к капитальному ремонту кровли. Уже выстроен строительный городок. Все материалы в наличии. С завтрашнего дня приступаем к активной фазе, к демонтажу старой кровли и к установке новой», — сказал Максим Сидоркин.

Подобные обходы заместители главы округа проводят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.