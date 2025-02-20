В Подмосковье оценят деятельность заместителей глав муниципалитетов по ЖКХ

На территории Московской области продолжается работа по кадровой трансформации отрасли коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сейчас экспертный совет, состоящий из представителей министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства энергетики региона, приступил к разработке критериев оценки эффективности отраслевых заместителей глав муниципальных образований, отвечающих за городское хозяйство.

Цель — выявление профессиональных навыков и изучение уровня владения ситуацией на территории.

«Мы проанализировали кадровые перестановки в администрациях округов региона за последние 3 года. Видим, что в более чем 20-ти из них заместители глав коммунального сектора менялись неоднократно. Как следствие — отсутствие возможности выстраивания стратегии развития и эксплуатации системы городского хозяйства. Для повышения эффективности работы и ответственности руководящего состава в отрасли, будут определены четкие критерии оценки их деятельности и обозначены зоны ответственности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Чек-лист для интервью заместителей глав включает в себя вопросы, связанные с использованием информационных систем, отработкой оперативных задач, знаниями системы городского хозяйства округа, организацией работы с населением, а также подбором персонала.

Уже прошли встречи с представителями 17 муниципальных образований. Работа по оценке профессиональных качеств руководящего состава администраций будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.