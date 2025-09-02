В Подмосковье оценили кандидатов на должность замглав округов, курирующих ЖКХ

Под председательством министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева прошло еще два межведомственных собеседования на должность заместителей глав муниципалитетов, курирующих вопросы ЖКХ. В состав экспертной комиссии также вошли замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова, замминистра энергетики Московской области Надежда Малахова и директор областного учебного центра Лилия Медзелец. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Комиссия проверила квалификацию кандидатов от муниципального округа Зарайск и городского округа Молодежный.

Среди критериев оценки:

оперативность реагирования на обращения граждан

управленческий опыт

планирование мероприятий муниципальных программ

развитие кадрового потенциала

владение цифровыми системами.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду при оценке также уделили внимание профильным компетенциям собеседуемых, например, организации проведения инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства и дальнейшей координации работы ресурсоснабжающих организаций на местах.

Собеседования проводятся с начала февраля — за это время прошло более 70. Их прохождение является обязательным условием назначения на должность заместителя главы администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.