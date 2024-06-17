В Подмосковье отремонтируют дворы для 700 тыс жителей до конца августа

Этим летом министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с администрациями муниципалитетов приведет в соответствие дворовые территории для более чем 700 тыс. жителей Подмосковья в 57 городских округах, сообщает пресс-служба ведомства.

«До 31 августа мы планируем завершить ремонтные работы, которые начались в начале июня. Они включают в себя починку и устройство новых пешеходных коммуникаций и тротуаров, новых парковочных пространств, замену бордюрного камня. Многие муниципалитеты работают с опережением графика, например, Люберцы и Химки. Информирование жителей о начале работ во дворе происходит посредством общедомовых чатов, подъездных стендов и информационных щитов, в свою очередь мы также постараемся своевременно информировать граждан через рассылку, а также публикации на сайте и в социальных сетях», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего ремонтных работ пройдет в Люберцах — 27, Воскресенске — 24, округе Пушкинский — 23, Богородском округе и Коломне — 22, Орехово-Зуевском округе — 21, Балашихе — 20.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в территориальное управление городского округа. Их адреса и контактные телефоны указаны на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.