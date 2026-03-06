сегодня в 16:43

В Подмосковье отремонтируют 600 км ЛЭП в 2026 году

Ремонтную программу на 2026 год начали энергетики Московской области. В регионе планируют обновить около 600 км воздушных линий электропередачи и более 218 км кабельных сетей, а также отремонтировать трансформаторное оборудование, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2026 году в Подмосковье отремонтируют около 385 км воздушных линий электропередачи напряжением 35–220 кВ и более 211 км линий напряжением 0,4–10 кВ. Объем работ на кабельных линиях 0,4–220 кВ превысит 218 км. Кроме того, энергетики приведут в порядок 160 силовых трансформаторов 35–220 кВ и 1750 трансформаторных подстанций.

Особое внимание уделят расчистке трасс ЛЭП. От древесно-кустарниковой растительности освободят порядка 7,8 тыс. га вдоль линий напряжением 0,4–220 кВ. Эти меры защищают провода от повреждений при неблагоприятной погоде, повышают пожаробезопасность и снижают риски технологических нарушений.

Основной объем работ специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» выполнят в теплое время года — до начала следующего осенне-зимнего периода.

«Энергетики Московской области приступили к реализации масштабной ремонтной программы на 2026 год. Мы планомерно повышаем надежность электроснабжения региона: в планах — отремонтировать сотни километров линий электропередачи и тысячи единиц трансформаторного оборудования», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что своевременное выполнение работ позволит обеспечить стабильную и безопасную эксплуатацию электросетевого комплекса в период пиковых нагрузок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.