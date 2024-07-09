В Подмосковье отремонтируют 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи

В Московской области продолжается программа капремонта электрических сетей. Работы по капитальному ремонту энергообъектов сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2024 году «Мособлэнерго» отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В рамках реализации данной программы специалисты «Мособлэнерго» в конце июня 2024 года завершили работы в подстанции, обеспечивающей электроснабжение общеобразовательной школы № 27, а также многоквартирных домов Люберец, в которых проживает более 15 тыс. жителей. В электроустановке энергетики заменили трансформатор 630 кВА, выработавший эксплуатационный ресурс, на новый с такой же мощностью.

Подстанция ТП-154 расположена на Комсомольском проспекте в районе дома № 15. Прежний трансформатор находился в эксплуатации более 15 лет. Мероприятия по его замене проводились в рамках программы капитального ремонта.

Всего в 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на территории г. о. Люберцы «Мособлэнерго» планирует выполнить замену трансформаторов в двух подстанциях, провести ремонт строительной части одной ТП и отремонтировать 11,9 км кабельно-воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ. Наибольший объем работ будет выполнен в летние месяцы.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.