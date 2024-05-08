В Подмосковье отремонтировано 222 фасада МКД с начала 2024 г

Вследствие температурных изменений, воздействия осадков и других факторов возникают дефекты фасада здания, которые без своевременного устранения могут привести к разрушению всей конструкции. Управляющая организация должна проводить ремонт по мере выявления повреждений и не допускать их дальнейшего развития, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

С начала года УК отработали 222 задачи по устранению дефектов наружных стен многоквартирных домов. К примеру, в Лыткарине обновили фасад дома № 12 на улице Ленина, а также дома № 20Б на Набережной улице. Помимо этого, работы проведены на Пионерской улице, доме № 12 и на улице Парковая, доме № 30/24.

Для решения жилищно-коммунальных вопросов жители Московской области могут оставить заявку по короткому номеру 122*4. Или обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. УК обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.