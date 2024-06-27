В Подмосковье отремонтировали пожарную сигнализацию более чем в 300 домах

Пожарная сигнализация необходима для обеспечения безопасности многоквартирного дома и его жителей. Система пожарной сигнализации входит в состав общего имущества многоквартирного дома и является частью внутридомовой сети электроснабжения. Ответственность за ее содержание и ремонт лежит на управляющей компании, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Управляющая компания должна следить за состоянием системы пожарной сигнализации, своевременно устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию. Это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии и обеспечивать защиту жильцов МКД от возможных пожаров», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, с начала года при содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 многоквартирных домах региона.

В случае возникновения неполадок или поломок в системе сигнализации, нужно подать запрос в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. А также для более оперативного решения вопросов можно позвонить по номеру 122*4. Трубку на другом конце снимет робот Женя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.