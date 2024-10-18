В Подмосковье отремонтировали перила и поручни свыше чем в 500 подъездах МКД

По заявкам жителей с начала года коммунальные службы Подмосковья при содействии инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировали ограждающие перила и поручни более чем в 500 подъездах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Перила и поручни в подъездах обеспечивают комфорт и безопасность жителей при использовании лестниц. Они помогают предотвратить падения и делают перемещение по лестнице более уверенным.

Управляющие компании отвечают за выполнение работ по замене устаревших или поврежденных элементов, а также за регулярное техническое обслуживание и проверку их надежности. Ремонт включает в себя устранение дефектов, покраску, замену отдельных деталей или всего конструктивного элемента.

В ведомстве отметили, что отсутствие или ненадлежащие содержание перил на лестничном марше в подъезде — нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Если в подъезде нет ограждающих конструкций, на общем собрании можно принять решение об их установке и обязать управляющую компанию заняться этим вопросом.

В случае необходимости проведения ремонта в местах общего пользования — обратитесь в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Если УК не реагирует на обращения и не принимает меры — стоит сообщить в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.