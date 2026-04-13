В Подмосковье отремонтировали более 7 тыс входных групп МКД

С начала весны в регионе привели в порядок 7 076 элементов входных групп МКД. Особое внимание специалисты уделили замене сломанных доводчиков на дверях и восстановлению гидроизоляции козырьков.

Входная группа включает крыльцо, тамбур, козырек, двери, пандусы, освещение и ступени. Эти элементы обеспечивают удобный и безопасный доступ в подъезд, защищают от осадков и помогают сохранять тепло в доме.

В рамках текущего ремонта выполняют частичную замену и восстановление ступеней, крыльца и пандусов, заделывают трещины и сколы в бетоне, укрепляют просевшие конструкции, устанавливают поручни. Также устраняют протечки козырьков, меняют отдельные листы кровли и ремонтируют водостоки. В перечень работ входит регулировка и замена доводчиков, петель, ручек, замков и уплотнителей, а также устранение перекосов дверных полотен.

Наибольший объем работ выполнен в Люберцах — 567 элементов, Химках — 505, Балашихе — 499, Королеве — 437 и Подольске — 408.

При необходимости жители могут обратиться в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.