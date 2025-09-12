В Подмосковье отремонтировали более 680 подъездов с начала года

На территории Московской области в рамках региональной программы полностью обновлено более 680 объектов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Программа позволяет учитывать интересы самих жителей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов. Контроль за их проведением осуществляют сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работы полностью выполнены в 6 муниципалитетах:

Орехово-Зуевский — 132

проезд Бугрова, д. 7;

ул. Барышникова, д. 23;

ул. Бирюкова д. 31;

ул. Мира д. 4Б;

г. Куровское, Дорожный проезд, д. 18 -2;

г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 8А;

д. Давыдово, ул. 2-й микрорайон, д. 5;

д. Малая Дубна, д. 6;

п. Верея, ул. Центральная, д. 3;

г. Дрезна, ул. Южная, д. 27.

Талдом — 46

м-н Юбилейный, д. 23;

м-н Юбилейный, д. 2;

м-н Юбилейный, д. 26;

м-н Юбилейный, д. 30;

м-н Юбилейный, д. 7;

ул. 8 Марта, д. 5;

ул. Мичурина, д. 1;

п. Вербилки, ул. Войлокова д. 5;

п. Вербилки, ул. Забырина, д. 17;

п. Вербилки, ул. Карла Маркса, д. 2;

п. Вербилки, ул. Победы, д. 5;

п. Запрудня, Пролетарский пер., д. 13к3;

п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 1;

п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. , 13;

п. Северный, ул. 8 Марта, д. 10;

п. Северный, ул. 8 Марта, д. 17.

Можайский — 28

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 23;

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 25;

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 36;

г. Можайск, ул. Мира, д. 8;

г. Можайск, ул. Московская, д. 34;

г. Можайск, ул. Полосухина, д. 8;

г. Можайск, ул. Российская, д. 1;

д. Ивакино, д. 11;

д. Клементьево, ул. Юбилейная д. 16;

д. Язево, д. 2;

п. Леспромхоза, д. 1;

п. МИЗ, д. 26;

п. Строитель, д. 10;

п. учхоза Александрово, д. 19.

Павловский Посад — 16

ул. Кузьмина, д. 41;

ул. 1 Мая, д. 40;

ул. 1 Мая, д. 72;

ул. Интернациональная, д. 99;

ул. Кирова, д. 60;

ул. Кузьмина, д. 40;

ул. Тихонова, д. 32;

ул. Фрунзе, д. 31;

ул. Чапаева, д. 3;

д. Алферово, д. 1;

д. Кузнецы, ул. Новая, д. 4;

с. Рахманово, д. 168.

Домодедово — 11

мкр. Западный, ул. Лунная, д. 33;

мкр. Западный, ул. Лунная, д. 35.

Восход — 1

поселок Восход, дом 3

Приемку работ осуществляют эксперты стройконтроля Подмосковья.

Всего в 2025 году запланирован ремонт более 1,8 тыс. подъездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.