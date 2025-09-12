В Подмосковье отремонтировали более 680 подъездов с начала года
На территории Московской области в рамках региональной программы полностью обновлено более 680 объектов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Программа позволяет учитывать интересы самих жителей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов. Контроль за их проведением осуществляют сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Работы полностью выполнены в 6 муниципалитетах:
Орехово-Зуевский — 132
- проезд Бугрова, д. 7;
- ул. Барышникова, д. 23;
- ул. Бирюкова д. 31;
- ул. Мира д. 4Б;
- г. Куровское, Дорожный проезд, д. 18 -2;
- г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 8А;
- д. Давыдово, ул. 2-й микрорайон, д. 5;
- д. Малая Дубна, д. 6;
- п. Верея, ул. Центральная, д. 3;
- г. Дрезна, ул. Южная, д. 27.
Талдом — 46
- м-н Юбилейный, д. 23;
- м-н Юбилейный, д. 2;
- м-н Юбилейный, д. 26;
- м-н Юбилейный, д. 30;
- м-н Юбилейный, д. 7;
- ул. 8 Марта, д. 5;
- ул. Мичурина, д. 1;
- п. Вербилки, ул. Войлокова д. 5;
- п. Вербилки, ул. Забырина, д. 17;
- п. Вербилки, ул. Карла Маркса, д. 2;
- п. Вербилки, ул. Победы, д. 5;
- п. Запрудня, Пролетарский пер., д. 13к3;
- п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 1;
- п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. , 13;
- п. Северный, ул. 8 Марта, д. 10;
- п. Северный, ул. 8 Марта, д. 17.
Можайский — 28
- г. Можайск, ул. 20 Января, д. 23;
- г. Можайск, ул. 20 Января, д. 25;
- г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 36;
- г. Можайск, ул. Мира, д. 8;
- г. Можайск, ул. Московская, д. 34;
- г. Можайск, ул. Полосухина, д. 8;
- г. Можайск, ул. Российская, д. 1;
- д. Ивакино, д. 11;
- д. Клементьево, ул. Юбилейная д. 16;
- д. Язево, д. 2;
- п. Леспромхоза, д. 1;
- п. МИЗ, д. 26;
- п. Строитель, д. 10;
- п. учхоза Александрово, д. 19.
Павловский Посад — 16
- ул. Кузьмина, д. 41;
- ул. 1 Мая, д. 40;
- ул. 1 Мая, д. 72;
- ул. Интернациональная, д. 99;
- ул. Кирова, д. 60;
- ул. Кузьмина, д. 40;
- ул. Тихонова, д. 32;
- ул. Фрунзе, д. 31;
- ул. Чапаева, д. 3;
- д. Алферово, д. 1;
- д. Кузнецы, ул. Новая, д. 4;
- с. Рахманово, д. 168.
Домодедово — 11
- мкр. Западный, ул. Лунная, д. 33;
- мкр. Западный, ул. Лунная, д. 35.
Восход — 1
- поселок Восход, дом 3
Приемку работ осуществляют эксперты стройконтроля Подмосковья.
Всего в 2025 году запланирован ремонт более 1,8 тыс. подъездов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.