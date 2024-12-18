В Подмосковье отремонтировали более 3 тыс многоквартирных домов в 2024 году

В Подмосковье успешно реализуется региональная программа капитального ремонта. В 2024 году фондом капитального ремонта Московской области было отремонтировано более чем 3 тыс. многоквартирных домов, в том числе кровли — в 823 МКД, фасады — в 304 МКД, 533 лифта, системы общедомового газового оборудования в 1 028 МКД, системы отопления, водоснабжения, электропроводку и водоотведение заменили в 553 МКД. В результате проведенных работ изменения ощутили порядка 350 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«С 2014 года в рамках реализации региональной программы капремонта отремонтировано порядка 18,5 тыс. многоквартирных домов, что составляет 42% от их общего числа в регионе. За это время специалистами обновлено 13,6 тыс. лифтов, приведено в порядок более 10,6 тыс. крыш и 4,7 тыс. фасадов, а также отремонтированы системы газоснабжения в 3,1 тыс. МКД. Результатом масштабной программы капитального ремонта в Подмосковье является улучшение жилищных условий у 3,5 млн жителей», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В 2025 году в планах фонда капитального ремонта обновление порядка 3 691 МКД, в том числе: установка более 354 новых лифтов, замена около 1 671 кровли, приведение в порядок более 580 подвалов и фундаментов, установка 343 ИТП, в 575 МКД — замена общедомовых систем газоснабжения, а также в более чем 1 100 МКД — модернизация инженерных коммуникаций (водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения). Это должно поспособствовать улучшению условий проживания еще для порядка полумиллиона человек.

Формирование краткосрочных муниципальных планов капитального ремонта (адресный перечень, сроки, виды, объем работ) осуществляет орган местного самоуправления (администрация городского округа), исходя из данных от управляющих организации и общих собраний собственников. Затем сформированный муниципальный план направляется в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, где готовится краткосрочный план региональной программы, который утверждают в правительстве Московской области.

Каждый краткосрочный план капремонта разрабатывается на 3 года. В настоящее время действует программа 2023–2025 гг.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании следующих критериев:

года ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

даты последнего проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

технического состояние многоквартирного дома;

процента собираемости взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме.

Вы можете проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.