Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:32

В Подмосковье отремонтировали 170 выступающих конструкций МКД в октябре

170 заявок от жителей Московской области по ремонту балконов отработали специалисты управляющих компаний за второй месяц осени. Все работы проведены под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

От состояния балконных плит напрямую зависит безопасность жителей. УК обязана определять их состояние и планировать своевременный ремонт. Причем осмотр общедомового имущества могут инициировать не только специалисты, но и сам собственник.

По вопросам содержания имущества МКД необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на запросы, можно написать в территориальные отделы министерства на сайте.

Балконная плита — это общедомовое имущество. За ее исправность ответственность несут управляющее организации. За другие элементы, такие как: козырек, парапет, остекление, отвечает уже собственник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.