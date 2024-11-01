В Подмосковье отработано 2,6 тыс заявок по ремонту трубопроводов с января

С начала текущего года специалистами управляющих организаций отработано порядка 2, 6 тыс. заявок по ремонту трубопроводов и стояков системы холодного водоснабжения в многоквартирных домах Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Водопроводы и стояки — это общедомовая собственность. Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме за их ремонт и облуживание отвечает управляющая компания. Производить своевременную замену поврежденных участков труб — прямая обязанность управляющих компаний.

Изношенное оборудование заменено на новое. Итог работы — предотвращение аварий и протечек, а также повышение качества услуг для населения.

По всем вопросам жители могут обращаться в свою УК. В случае ее бездействия — жалобу можно направить в Министерство,, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.