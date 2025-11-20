В Подмосковье отметили день вторичной переработки

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов. Он вручил грамоты и благодарственные письма ведомства порядка 40 сотрудникам подмосковных региональных операторов и комплексов по переработке отходов.

«Внедрение инновационных технологий в управление отходами — это необходимость времени. Сегодня подмосковные комплексы демонстрируют, как можно эффективно решать проблемы утилизации. Целью должно быть не только сокращение объемов отходов, но и оптимизация их переработки, чтобы каждый ресурс мог служить второй жизни», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В рамках мероприятия прошла открытая дискуссия по теме перехода на экономику замкнутого цикла. Среди спикеров — председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

«Большую роль сегодня играет просветительская работа с подрастающим поколением. Мы проводим в школах экоуроки и мастер-классы, говорим с детьми о преимуществах переработки. Цель нашей работы — воспитание экологически ответственного общества. Уверена, именно молодежь в будущем сможет обеспечить устойчивое развитие региона и сохранить природные богатства для будущих поколений. Мы обязательно продолжим расширять нашу деятельность, вовлекая все больше жителей в экологическое сообщество», — сказала Лилия Белова.

Основными темами обсуждения стали:

экономика замкнутого цикла и инструменты ее реализации в Подмосковье;

современные методы переработки твердых коммунальных отходов;

утилизация стройотходов.

Также прошло торжественное награждение участников «Экологических игр-2025». Подарки от партнеров получили более 20 победителей и призеров проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.