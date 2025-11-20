В Подмосковье отметили день вторичной переработки
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В городском округе Долгопрудный состоялось мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню вторичной переработки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов. Он вручил грамоты и благодарственные письма ведомства порядка 40 сотрудникам подмосковных региональных операторов и комплексов по переработке отходов.
«Внедрение инновационных технологий в управление отходами — это необходимость времени. Сегодня подмосковные комплексы демонстрируют, как можно эффективно решать проблемы утилизации. Целью должно быть не только сокращение объемов отходов, но и оптимизация их переработки, чтобы каждый ресурс мог служить второй жизни», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
В рамках мероприятия прошла открытая дискуссия по теме перехода на экономику замкнутого цикла. Среди спикеров — председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
«Большую роль сегодня играет просветительская работа с подрастающим поколением. Мы проводим в школах экоуроки и мастер-классы, говорим с детьми о преимуществах переработки. Цель нашей работы — воспитание экологически ответственного общества. Уверена, именно молодежь в будущем сможет обеспечить устойчивое развитие региона и сохранить природные богатства для будущих поколений. Мы обязательно продолжим расширять нашу деятельность, вовлекая все больше жителей в экологическое сообщество», — сказала Лилия Белова.
Основными темами обсуждения стали:
- экономика замкнутого цикла и инструменты ее реализации в Подмосковье;
- современные методы переработки твердых коммунальных отходов;
- утилизация стройотходов.
Также прошло торжественное награждение участников «Экологических игр-2025». Подарки от партнеров получили более 20 победителей и призеров проекта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.