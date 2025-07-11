В Подмосковье открыли новую точку сбора «Добрые крышечки»

Специалисты регионального оператора Чеховского кластера Московской области торжественно установили фирменный контейнер акции в центральной библиотеке города Подольска при Доме культуры «Октябрь», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Таким образом, общее количество открытых точек сбора благотворительного пластика достигло 22, расположенных в различных районах Московской области.

Акция «Добрые крышечки», организованная фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», дает возможность каждому участнику совершить сразу два полезных дела:

Поддержка детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, которым помогают приобрести средства передвижения: коляски и вертикализаторы.

Забота об окружающей среде Подмосковья путем организации раздельного сбора пластиковых отходов.

За шесть лет поддержки проекта регоператором обеспечено регулярное проведение акций по сбору, хранению и транспортировке вторичного пластика в городах Чехов, Подольск и Серпухов.

Любой житель региона, вне зависимости от возраста, может присоединиться к акции и внести вклад в благое дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.