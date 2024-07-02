В Подмосковье остеклили порядка 300 мест общего пользования в многоквартирных домах

При содействии инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору с начала этого года управляющие компании Московской области выполнили порядка 300 задач по восстановлению остекления в подъездах, сообщает пресс-служба ведомства.

Остекление в МКД должно быть целым, ведь оно влияет не только на внешний вид дома, но и на энергосбережение.

Ремонтные работы по остеклению включают в себя замену поврежденных стекол, устранение трещин и других неисправностей.

Управляющая компания обязана проводить ремонт за счет средств, которые были собраны собственниками на обслуживание общего имущества.

По вопросам замены остекления в подъездах можно обратиться в управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.