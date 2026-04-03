В Подмосковье оснастили 70 энергообъектов системами телемеханики

В 2025 году в Московской области на 70 объектах «Мособлэнерго» установили программно-технические комплексы телемеханики и подключили их к единой системе диспетчерского контроля. О модернизации электросетевого комплекса сообщил вице-губернатор Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы выполнили в рамках инвестиционной программы компании. Комплексы отечественного производства смонтировали на распределительных и трансформаторных подстанциях и интегрировали в действующую многоуровневую автоматизированную систему диспетчерского управления.

Оборудование позволяет в режиме реального времени контролировать состояние выключателей, нагрузку, системы релейной защиты и автоматического ввода резерва, а также дистанционно управлять коммутационными аппаратами. После обработки данные поступают в диспетчерские пункты филиалов и затем в ситуационно-аналитический центр «Мособлэнерго», что повышает оперативность принятия решений.

«Мы последовательно автоматизируем электросетевой комплекс. Внедрение современных систем на подстанциях позволяет удаленно контролировать оборудование и нагрузки, снижать время ликвидации технологических нарушений и минимизировать человеческий фактор. В 2025 году в регионе установили 70 комплексов телемеханики, в этом году планируем оснастить ими еще 73 энергообъекта», — отметил Владислав Мурашов.

За последние шесть лет более 600 ключевых энергообъектов компании оборудовали такими комплексами. В том числе проведена комплексная телемеханизация свыше 180 распределительных подстанций, питающих социально значимые объекты.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.