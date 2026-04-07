В Подмосковье оштрафовали нарушителей за сброс мусора на 4,5 млн рублей

Инспекторы выявили факты незаконного сброса строительных и других отходов возле контейнерных площадок в ряде округов Подмосковья. Общая сумма назначенных штрафов превысила 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе продолжают выявлять водителей, которые оставляют строительный и иной мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Факты нарушений фиксируют с помощью камер системы «Безопасный регион», установленных возле контейнеров. Они работают круглосуточно и контролируют прилегающую территорию.

Нарушения зафиксированы в городском округе Чехов в деревне Мещерское на улице Рабочей, 62, в Серпухове на улице Захаркина, 7в и проезде Мишина, 7, в Егорьевске на улице Гражданской, 45, в муниципальном округе Истра в деревне Подпорино, в Можайском округе в деревне Шаликово на улице Школьной, а также в Мытищах на улице Силикатной, 314А.

Жителям напоминают, что утилизировать отходы необходимо в своем населенном пункте, где заключен договор на вывоз мусора. Контейнерные площадки рассчитаны на объем отходов местных жителей, а их переполнение приводит к образованию навалов.

За незаконный сброс предусмотрены штрафы: для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.