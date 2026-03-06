В Подмосковье оштрафовали 82 водителя за блокировку контейнерных площадок

В Подмосковье за неделю привлекли к ответственности 82 автовладельца, которые перекрыли проезд мусоровозам к контейнерным площадкам. Общая сумма штрафов превысила 1 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения фиксировали жители региона через мобильное приложение «Народный инспектор». С его помощью пользователи направляли сигналы о припаркованных автомобилях, мешающих вывозу твердых коммунальных отходов. По итогам проверок к ответственности привлекли 82 человека, из них 25 — юридические лица.

В антирейтинг по числу нарушений за неделю вошли три городских округа. В Одинцове выявили 19 случаев, в Ленинском округе — 13, в Котельниках — 9.

Сервис «Народный инспектор» работает на базе приложения «Добродел». Он позволяет оперативно сообщать о правонарушениях — от парковки на газонах до создания препятствий для спецтехники. Своевременная реакция на обращения помогает обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и поддерживать порядок в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.