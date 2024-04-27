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В Подмосковье организована работа служб для устранения подтоплений на дорогах

В результате инспектирования дорожной сети Подмосковья зарегистрировано 10 подтоплений на региональных и 14 на муниципальных дорогах в 15 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В настоящий момент устранено 13 мест подтоплений. На 11 участках работы еще ведутся, для их устранения задействовано 13 единиц техники.

Дорожные службы региона ведут мониторинг, а также взаимодействуют с экстренными службами для оперативного реагирования на дорожную обстановку.

В связи со сложными погодными условиями водителям рекомендуют рассчитывать время в пути и минимизировать поездки на личном транспорте. Участников дорожного движения просят быть внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.