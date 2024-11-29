В Подмосковье опубликован график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в декабре
Фото - © Фото: Александра Дмитриева/Фото: Александра Дмитриева
Для жителей Подмосковья продолжает свою работу мобильный офис «МосОблЕИРЦ». В мобильном офисе можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В декабре он будет работать в городских округах по графику:
- 3 декабря — Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, 11:00–14:30;
- 4 декабря — Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, 11:00–15:00;
- 5 декабря — Одинцово, п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, 10:30–15:30;
- 6 декабря — Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, 10:30–14:30;
- 9 декабря — Электрогорск, пл. Советская, д. 4, 10:30–14:30;
- 10 декабря — Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 26, 10:30–15:30;
- 11 декабря — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, 11:00–15:00;
- 12 декабря — Ленинский округ, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, 10:00–15:30;
- 13 декабря — Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, 11:00–14:30;
- 16 декабря — Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, 11:00–15:00;
- 17 декабря — Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, 10:00–15:00;
- 18 декабря — Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, 9:30–15:30;
- 19 декабря — Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, 11:00–14:30;
- 20 декабря — Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, 10:30–15:00;
- 23 декабря — Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, 10:30–15:30;
- 24 декабря — Красногорск, пос. Мечникова, д. 22, 10:30–15:00;
- 25 декабря — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, 11:00–15:00;
- 26 декабрь — Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д. 3, 10:00–15:30;
- 27 декабря — Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 66, 11:00–15:00;
- 28 декабря — Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Мирской проезд, д. 3, 9:30–14:30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.