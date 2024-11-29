В Подмосковье опубликован график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в декабре

Для жителей Подмосковья продолжает свою работу мобильный офис «МосОблЕИРЦ». В мобильном офисе можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.