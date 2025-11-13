В Подмосковье оптимизируют маршруты «умных» автомобилей

С целью контроля за содержанием дворовых территорий и общественных пространств в регионе работают мобильные комплексы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Всего у нас 6 «умных» автомобилей. За день одна машина фиксирует нарушения на общую сумму порядка 50 тыс. руб. Сейчас приняли решение актуализировать все маршруты движения. Проанализировали адреса, по которым поступает больше всего обращений от жителей. Также планируем максимально учесть все приоритетные объекты: входные группы магазинов и подъездов с выкатными емкостями для фиксации мелкого мусора, переполненных урн», — сообщил и. о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Алгоритм работы мобильных комплексов включает:

движение по маршруту и фиксацию нарушений;

получение сведений о нарушителях через систему межведомственного электронного взаимодействия с МВД и Росреестром;

направление информационного письма в систему контроля для устранения недочетов ответственными службами;

при повторной фиксации нарушения ответственным лицам выписывается штраф и направляется повторное требование об устранении всех недочетов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.