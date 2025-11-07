В Подмосковье определят лучший подъезд 2025 года

На территории Московской области стартовали первые выездные осмотры подъездов, вышедших в финал ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конкурс проводится в двух номинациях — «Лучший тематический подъезд Подмосковья» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья».

«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. Сейчас в финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов. Для проведения экспертной и объективной оценки сформировали межведомственную комиссию с участием инспекторов министерства, ассоциации председателей советов МКД, а также представителей управления технического надзора капитального ремонта области», — отметил и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Отбор финалистов проходит в несколько этапов:

подача заявок от муниципальных образований;

предварительный отбор комиссией на основе фотоматериалов и описаний;

очные выезды для детальной оценки объектов;

дополнительное голосование жителей на портале «Добродел», где каждый может поддержать понравившийся подъезд.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что работы по ремонту подъездов включают: ремонт входной группы, стен, потолков и полов, а также замену почтовых ящиков, светильников, оконных блоков. По требованию законодательства они проводятся раз в 3-5 лет.

Итоги конкурса будут объявлены в конце ноября. Победители получат экскурсионный тур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.