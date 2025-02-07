В Подмосковье определили приоритеты работы управляющих организаций на 2025 год

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел стратегическую сессию «Комфортный дом — новые решения», посвященную комплексному урегулированию вопросов в сфере жилищного надзора и содержания территорий, сообщает пресс-служба министерства.

В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, среди них заместители глав администраций городских округов региона, курирующие вопросы содержания территорий, ЖКХ и благоустройства, а также директора муниципальных и частных управляющих организаций.

«Уже определенно виден результат наших предыдущих совместных мероприятий с управляющими организациями — от снижения уровня запаркованности до грамотных решений в кадровой политике отрасли. Сегодня наша задача — довести до обслуживающих организаций и муниципалитетов новые алгоритмы для улучшения качества жизни в регионе. Делаем основной акцент на контроле за содержанием лифтового оборудования в МКД, незаконном сбросе КГО во дворах и уборкой контейнерных площадок. Эти показатели станут ключевыми в рейтинге муниципалитетов ведомства. Мы в свою очередь обеспечим доведение методик и инструментов до каждого ответственного лица на территории», — отметил в своем выступлении Владислав Мурашов.

В рамках сессии были освещены вопросы:

работы администраций с жителями МКД в части проведения электронного голосования в ГИС ЖКХ;

методов расчета KPI эффективности руководителей управляющих организаций;

профилактики перегруза лифтового оборудования в МКД;

отработки нового механизма по выявлению фактов незаконного сброса КГО вблизи МКД;

нового порядка рейтингования управляющих организаций.

В формате диалога участники задали все интересующие уточняющие вопросы по повестке и высказали мнения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.