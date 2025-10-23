В Подмосковье определили муниципалитеты с наибольшей задолженностью по электроэнергии

«Мосэнергосбыт» сформировал рейтинг городских округов Московской области по объему просроченной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию за девять месяцев текущего года. Общая сумма просроченных платежей составила более 3,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На основе данных рейтинга выделяются муниципальные образования с наибольшим объемом задолженности. Топ-4 округов с наибольшей просроченной задолженностью:

Сергиево-Посадский г. о. — 338,8 млн рублей;

г. о. Подольск — 224,2 млн рублей;

г. о. Щелково– 181,3 млн рублей;

г. о. Воскресенск — 148,8 млн рублей.

В первую десятку антирейтинга также вошли г. о. Химки, г. о. Красногорск, Пушкинский, г. о., г. о. Кашира и Павлово-Посадский г. о.

Анализ динамики с начала года показывает разнонаправленные тенденции в разных округах. В то время как в большинстве территорий задолженность продолжала расти, в некоторых было зафиксировано незначительное снижение. Например, м. о. Лотошино — 197,7%, м. о. Луховицы — 188,3%, ЗАТО Восход — 174,1%, г. о. Власиха — 104,4%. Возглавил рейтинг с наименьшим объемом просроченной задолженности (до 1 млн рублей) г. о. Звездный городок с нулевым показателем.

В него также вошли:

м. о. Шаховская — 147,7 тыс. рублей;

м. о. Луховицы — 255,9 тыс. рублей;

ЗАТО Восход — 539 тыс. рублей;

м. о. Лотошинский — 686,3 тыс. рублей;

г. о. Черноголовка — 823,6 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркнули, что наличие значительной просроченной задолженности создает риски для устойчивой работы ресурсоснабжающих организаций.

Деятельность «Мосэнергосбыта» как гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Московской области направлена на поддержку бесперебойного энергоснабжения, обеспечение устойчивости энергетической системы и безопасности региона, которая напрямую зависит от соблюдения потребителями платежной дисциплины.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.