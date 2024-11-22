В Подмосковье оперативно устраняют последствия непогоды

Накануне в столичном регионе произошло существенное ухудшение погодных условий — наблюдались сильный дождь и ветер с порывами до 25 м/с. При этом энергетики Подмосковья не допустили массовых отключений электроснабжения из-за последствий непогоды, а выявленные технологические нарушения устраняли в установленные сроки, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В настоящий момент всем объектам социального назначения и ЖКХ обеспечено стабильное электроснабжение. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме. В связи с падением деревьев на ЛЭП в данный момент идут работы по восстановлению электроснабжения ряда населенных пунктов в частном секторе ИЖС и СНТ в г. о. Чехов, Шатура, Воскресенск, округе Пушкинский и Дмитровском округе. Со вчерашнего дня организовано круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

Все нарушения нормального режима работы электросетей, в том числе технологические нарушения, возникшие по причине непогоды, устраняются в регламентные сроки. Массовых отключений электричества, затрагивающих большое количество потребителей, а также обесточивания населенных пунктов допущено не было.

В настоящий момент бригады подмосковных энергетиков делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии всем потребителям в кратчайшие сроки.

Ситуация находится на контроле министерства энергетики Московской области. Ведется системный онлайн-мониторинг погодных условий в регионе.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.