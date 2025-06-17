В Подмосковье около 80 тыс камер системы «Безопасный регион» оснащены ИИ

В Московской области 79 тыс. камер системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

К проекту «Чистая территория» подключено более 66 тыс. камер, которые мониторят 7,7 тыс. дворов. С момента запуска проекта выявлено более 294 тыс. нарушений, а количество жалоб по теме «Двор» снизилось на 28%.

Также с помощью умных камер можно выявить безнадзорных животных. Более 9,7 тыс. камер уже выявили 298 случаев бездомных собак в Подмосковье. Тем самым снизив количество обращений и жалоб по данной теме на 20%.

Более 6,5 тыс. камер следят за незаконной уличной торговлей. С момента запуска проекта выявлено более 47 тыс. нарушений. Благодаря ИИ-проекту предотвращается продажа некачественных товаров и обеспечиваются равные условия для легального бизнеса.

В Подмосковье за очередями на остановках следят более 114 камер на 119 остановках общественного транспорта. За все время выявлено более 24,4 тыс. очередей, а искусственному интеллекту удалось определить 19 «проблемных» точек.

Кроме того, умные камеры следят за безопасностью на стройках, выявляют мусор на остановках, неправильную парковку во дворах и другие нарушения. Со всеми ИИ-практиками Подмосковья можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.