В Подмосковье одобрили 12 новых технологий для водоснабжения и водоотведения

Научно-технический совет при министерстве ЖКХ Московской области в 2025 году одобрил 12 инновационных технологий для водоснабжения и водоотведения региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Научно-технический совет при министерстве ЖКХ Московской области продолжает сопровождать внедрение передовых решений в сфере водоснабжения и водоотведения. В 2025 году по итогам экспертизы были одобрены 12 новых технологий.

Каждый проект проходит техническую и экономическую экспертизу, после чего представляется на заседании совета с участием экспертов Российской академии наук, инженеров профильных вузов, специалистов инновационного центра «Сколково» и проектных организаций. По итогам обсуждения проекты получают рекомендации по доработке или окончательное одобрение для внедрения в регионе.

Среди рекомендованных технологий — ремонт труб без раскопок с помощью технологии «СПИРАТЕХ», безотходная переработка ила на очистных сооружениях, создание «цифровых двойников» сетей для моделирования нагрузок и предотвращения аварий, а также компактные блочно-модульные очистные сооружения для небольших поселков.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что члены совета обеспечивают полное сопровождение проектов — от технической доработки до экономического обоснования. Такой подход позволяет развивать технологический потенциал предприятий во всех муниципалитетах Подмосковья.

С 2019 года совет рассмотрел 424 перспективные разработки, из которых 97 рекомендованы к применению в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.