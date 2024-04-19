В Подмосковье обсудили вопросы теплоэнергетики и газовой безопасности

В правительстве Подмосковья под руководством вице-губернатора Московской области, министра энергетики Московской области Евгения Хромушина прошло заседание расширенной коллегии Минэнерго Подмосковья. Тема мероприятия: «Подведение итогов деятельности министерства энергетики Московской области в 2023 году. План работы на 2024 год». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Участие в коллегии приняли депутаты Мособлдумы, представители Ростехнадзора, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГСУ СК РФ по Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона, ресурсоснабжающих, подрядных, территориальных сетевых организаций, организаций-производителей оборудования, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья, а также представители СМИ.

Улучшение системы теплоснабжения в Подмосковье

Один из ключевых вопросов на повестке — состояние системы теплоснабжения Подмосковья и подготовка к осенне-зимнему периоду.

«Сегодня мы проводим расширенную коллегию министерства энергетики не случайно — совсем скоро, если погода позволит, в конце следующей недели мы планируем начать отключение отопления, после чего сразу же начнем подготовку к следующему отопительному сезону. В связи с этим и жители региона, и коллеги из других ведомств и организаций, и муниципальные власти должны понимать, какой у нас план действий. Сегодня перед нами стоят беспрецедентные вызовы, много важных задач. Необходимо бросить все силы на их решение, чтобы в доме каждого жителя Подмосковья всегда было тепло и светло», — заявил вице-губернатор Московской области, министр энергетики региона Евгений Хромушин.

В прошлом году для повышения качества и надежности теплоснабжения населения на территории 11 муниципалитетов — Истра, Щелково, Рузский, Наро-Фоминский, Серебряные Пруды, Балашиха, Подольск, Королев, Долгопрудный, Егорьевск, Мытищи — теплоэнергетики выполнили строительство и реконструкцию котельных, а также ремонт тепловых сетей (более 46 км) на общую сумму более 6,2 млрд руб. за счет федерального бюджета Фонда национального благосостояния и регионального бюджета. Также по итогам 2023 года в рамках концессионных соглашений было построено 56 котельных, реконструировано 8 центральных тепловых пунктов и более 40 км теплосетей на общую сумму в размере 8,5 млрд рублей.

В настоящее время на территории Подмосковья действует 16 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в 13 городских округах: Красногорск, Лобня, Мытищи, Электросталь, Кашира, Коломна, Орехово-Зуево, Клин, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Воскресенск, Пушкинский, Серпухов.

Тем не менее, как отметил Хромушин, сохраняется проблема значительного износа коммунальной инфраструктуры.

«Сегодня определено 243 мероприятия в 42 муниципалитетах со сроком начала реализации в этом году на общую сумму 21 млрд рублей. Наша задача в сложившейся ситуации — резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов. А в первую очередь — не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию», — отметил Хромушин.

В настоящее время в Подмосковье сформировано четыре рабочие группы по теплоснабжению: «Север», «Юг», «Запад», «Восток», к работе Штаба по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса привлечены эксперты федерального уровня. Ключевая задача — реализовать масштабную модернизацию объектов теплоснабжения в рамках краткосрочной и долгосрочной программы.

Так, в 2024 году запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 49 котельных и 384 км сетей на сумму в размере более 11 млрд рублей. Также в мае–июне будет выполнена опрессовка теплосетей. Те участки, где будут выявлены порывы, будут дополнительно включены в госпрограмму. Гидравлические испытания планируется выполнить на 310 км сетей региона.

В рамках долгосрочной программы 2024–2026 гг. в Московской области запланировано 93 мероприятия на общую сумму в размере почти 10 млрд рублей, включая строительство и реконструкцию 12 котельных, капитальный ремонт 236 км теплосетей.

По данным Минэнерго Подмосковья, положительные изменения в результате модернизации объектов теплоснабжения в 2024 году получат более 1,3 млн человек, что составляет 16% населения региона.

Передача имущества в муниципальную или областную собственность

Особый вопрос на повестке — объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в частной или ведомственной собственности. В регионе уже инициированы процедуры передачи имущества в муниципальную или областную собственность. В частности, в адрес Минобороны РФ направлено ходатайство о передаче теплосетевого имущества 13 военных городков в муниципальную собственность восьми муниципалитетов Московской области.

Также в ходе заседания коллегии обсудили автоматизацию источников теплоснабжения. В этом году в регионе на постоянной основе будет обеспечена передача данных о состоянии источников теплоснабжения в ЦУР правительства Московской области. Это позволит отслеживать ситуацию на котельных, центральных тепловых пунктах, сетях в режиме реального времени, оперативно реагировать в случае сбоев и оказывать незамедлительное содействие в решении аварийных ситуаций.

Кроме того, в целях качественной подготовки к осенне-зимнему периоду разработан новый региональный регламент по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы к работе в период низких температур. Он регламентирует порядок действий при подготовке к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения.

Помимо вопросов теплоснабжения на расширенной Коллегии Минэнерго МО также обсуждались вопросы повышения надежности электроснабжения. С учетом планов развития столичного региона (г. Москвы и Московской области) к 2030 году прогнозируется значительное увеличение потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе принимаются меры для увеличения электрической мощности.

Газификация в Подмосковье

Следующий важный вопрос на повестке — газификация региона. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,6%.

По словам Хромушина, в рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в 2023 году план перевыполнен на 20% — введен 71 объект. Это позволило дополнительно создать условия для обеспечения голубым топливом более 10 тыс. жителей в 37 тыс. домовладений. В текущем году запланирован ввод еще 70 объектов (10 тыс. жителей в 3,6 тыс. домовладений).

По объему догазификации Подмосковье является лидером среди субъектов РФ. С начала реализации президентского проекта газифицировано 3 112 населенных пунктов, создана техническая возможность для подключения 131 тыс. домовладений. По состоянию на сегодня пуск газа осуществлен в 51,3 тыс. домовладений. В 2024 году планируется создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. человек получат тепло и уют в свои дома.

Газовая безопасность

Помимо вышеперечисленных вопросов на расширенной коллегии министерства энергетики МО также обсуждались вопросы газовой безопасности. Отмечена критическая важность своевременного техобслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, усиления контроля за исполнением графика техобслуживания, обсуждались вопросы установки в квартирах датчиков загазованности для отдельных категорий граждан.

Также Московская область активно вовлечена в развитие «зеленой» энергетики и электрозарядной сети. Сегодня на территории Московской области работает 508 электрозарядных станций, из которых 171 станция — быстрая (150 кВт) и 337 станций — медленных (до 150 кВт). Спрос на электромобили растет, в связи с чем планируется введение новых объектов. В 2024 году в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» в Подмосковье установят еще 125 ЭЗС мощностью 150 кВт.

Заседание расширенной коллегии Минэнерго региона завершилось церемонией награждения — Хромушин вручил благодарственные письма губернатора Московской области, а также почетные грамоты и благодарственные письма министерства энергетики Московской области сотрудникам и коллективам за их самоотверженный труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.