В Подмосковье обсудили внедрение ИИ в работу Мособлэнерго

Рабочая встреча по вопросам внедрения искусственного интеллекта и цифровых решений прошла в «Мособлэнерго» в Подмосковье. В обсуждении участвовали представители центральных органов власти и подведомственных учреждений региона. Стороны обменялись практиками и определили условия применения ИИ в управлении, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

В «Мособлэнерго» состоялась вторая рабочая встреча, посвященная интеграции искусственного интеллекта и современных систем автоматизации в деятельность инфраструктурных и регуляторных структур Московской области. В ней приняли участие заместители руководителей центральных исполнительных органов власти региона, а также представители комитета по конкурентной политике, комитета по ценам и тарифам, ГКУ МО «Региональный центр торгов» и ГКУ МО «Центр тарифно-экспертного обеспечения».

Мероприятие стало продолжением инициативы, обозначенной по итогам выступления генерального директора компании на заседании правительства Московской области. Участники обсудили уже реализованные цифровые проекты и решения, которые можно масштабировать в других организациях. В центре внимания были вопросы применения ИИ в корпоративном управлении, закупках, работе с нормативной базой, производственных и кадровых процессах.

Отдельно подчеркнуто, что использование ИИ направлено на повышение качества анализа данных и ускорение управленческих решений.

«Сегодня цифровизация и искусственный интеллект — это необходимость, продиктованная ростом нагрузки на инфраструктуру. Технологии позволяют оперативно обрабатывать большие массивы данных и ускорять принятие решений. Однако передача задачи искусственному интеллекту не означает передачи ответственности», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что обязательная верификация результатов специалистом остается ключевым условием внедрения цифровых инструментов.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к дальнейшему профессиональному сотрудничеству в сфере автоматизации и внедрения современных технологий в интересах жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.