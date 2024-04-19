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В Подмосковье обсудили подготовку МКД к отопительному сезону 2024–2025 гг

18 апреля в доме правительства Московской области состоялась расширенная коллегия министерства энергетики Московской области. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Московской области, министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

В мероприятии приняли участие представители правительства Московской области, Мособлдумы, органов местного самоуправления, общественных организаций, подведомственных организаций и подрядчиков.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова выступила на коллегии с докладом об особенностях подготовки многоквартирных домов региона к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов.

Управляющие организации уже начали формировать планы-графики. Полностью мероприятия по подготовке к ОЗП должны быть завершены до 15 сентября. За это время необходимо полностью привести в порядок инженерные сети и оборудование, восстановить тепловые контуры МКД.

В период подготовки необходимо обратить особое внимание на состояние подвалов, коммуникаций, отмосток, газопроводов и элементов теплового контура. Именно здесь надзорное ведомство выявило топ-5 нарушений при подготовке к ОЗП 2023-2024.

Для получения паспорта готовности необходимо обязательно предъявлять акты техобслуживания ВКГО, проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов, промывки и гидравлических испытаний системы отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.