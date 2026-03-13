В Подмосковье обсудили новые стандарты капремонта домов

Форум «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» прошел в доме правительства Московской области, где власти и представители отрасли обсудили новые стандарты работ и контроль сроков. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Воробьев и вице-губернатор Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На форуме, организованном министерством жилищно-коммунального хозяйства региона, представили обновленные требования к качеству капитального ремонта и регламент контроля сроков. В 2026 году особое внимание уделят синхронизации работ между всеми участниками процесса. Для этого проводятся еженедельные межведомственные штабы.

«В этом году большой акцент сделаем на синхронизации работ между участниками процесса капремонта. Также запущен проект по дополнительному обследованию технического состояния домов — он охватит 2,2 тыс. МКД. Мы заключили первый в области контракт на поставку лифтового оборудования до 2032 года», — отметил Владислав Мурашов.

По его словам, единый поставщик лифтов позволит повысить качество оборудования и его обслуживания. Отдельный акцент сделан на ремонте кровель в домах 1950–1970-х годов постройки.

В работе форума участвовали специалисты фонда капитального ремонта, подрядчики, руководители более 100 управляющих организаций и представители ассоциации председателей советов МКД. Участники обсудили сроки проведения работ, порядок включения домов в программу, разграничение текущего и капитального ремонта и стандарты взаимодействия с жителями.

Генеральный директор ООО «ВитМар» Михаил Савченков сообщил, что при ремонте фасадов применяется утепление, укрепляются фундаменты и проводятся встречи с жителями перед началом работ для согласования сроков и материалов. Представители управляющих организаций отметили, что форум позволил обменяться опытом и узнать о новых технологиях.

Также участники рассмотрели нововведение по обязательному обследованию технического состояния многоквартирных домов для выявления рисков и уточнения данных о состоянии жилого фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.