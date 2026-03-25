В Подмосковье обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры

Открытая трибуна по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры прошла в Подмосковье с участием представителей фонда капремонта и жителей нескольких округов. На встрече обсудили реализацию программ капитального ремонта и вопросы водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мероприятие объединило городские округа Щелково, Лосино-Петровский, Сергиево-Посадский, Фрязино и Пушкино. Жители смогли задать представителям фонда капитального ремонта вопросы о ходе работ и получить разъяснения по актуальным темам.

В частности, участников интересовало, входит ли опломбировка приборов учета электроэнергии после капитального ремонта системы электроснабжения в перечень работ, финансируемых за счет фонда. Специалисты пояснили, что эта услуга является дополнительной и не оплачивается за счет средств фонда капитального ремонта Московской области.

Также на встрече обсудили ситуацию со строительным городком на улице Ленина, дом 1, в Щелково, который использует подрядная организация фонда. Жителям сообщили, что подрядчик обязуется полностью вывезти строительный городок до начала апреля.

Кроме того, участники получили ответы на вопросы по водоснабжению и водоотведению от специалистов профильного министерства. В ведомстве отметили, что обратная связь от жителей помогает повышать прозрачность программы капитального ремонта и точнее планировать работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.