В Подмосковье обсудили кадровую политику ЖКХ

В доме правительства Московской области состоялась стратегическая сессия «Кадры 2024», посвященная вопросам обеспечения сферы жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами. Участие в мероприятии приняли более 210 человек, в числе которых представители органов местного самоуправления из 56 регионов и ресурсоснабжающих организаций из 75. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди представителей региональных министерств были первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова, заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова и заместитель министра энергетики Московской области Сергей Кирюхина.

«Современные вызовы требуют пересмотра подходов к подбору кадров. Наша задача — не только привлекать новых специалистов, но и создавать условия для их профессионального роста. Важно учитывать индивидуальные потребности каждого кандидата, что особенно актуально в условиях высокой конкуренции на рынке труда», — отметила Пухова.

Министерством ЖКХ и министерством энергетики Московской области разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательской работы по разработке механизма нормирования численности работников в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Данные мероприятия будут реализованы до конца 2025 года.

Правительство Московской области выделило субсидии на подготовку кадров для сферы ЖКХ. Это позволит привлечь новых специалистов и повысить квалификацию действующих сотрудников. На базе учебно-курсового комбината ЖКХ, подведомственного МинЖКХ Подмосковья, организованы бесплатные программы подготовки и переподготовки работников сферы ЖКХ для всех желающих.

В ходе стратегической сессии HR служба ГАОУ МО «УКК ЖКХ» Екатерина Рузайкина, ведущие эксперты из Avito и Хэдхантер (hh.ru) представили современные инструменты для подбора кадров в условиях дефицита и растущей конкуренции.

«Сегодня поиск специалистов требует от работодателей гибкости и понимания ожиданий соискателей. Для эффективного закрытия вакансий важно расширять воронку найма: развивать форматы частичной занятости, предлагать обучение для сотрудников без опыта, увеличивать географию поиска. Так, например, по нашим данным, порядка 30% россиян готовы рассмотреть предложения о работе в других регионах», — добавила руководитель отдела по работе с государственными клиентами АВИТО Надежда Сацкив.

Эксперт по работе с государственными компаниями Хэдхантер (hh.ru) Марина Громачкова акцентировала внимание на специфике подборки рабочих специальностей государственными организациями.

Обсуждение важнейших кадровых вопросов, представление новых инициатив и обмен опытом с профильными специалистами позволили участникам получить полезные рекомендации и перспективные решения для кадровой политики.

«Только совместными усилиями мы сможем преодолеть кадровый дефицит и обеспечить стабильное развитие сферы ЖКХ в Московской области. Образование, повышение заработной платы и индивидуальный подход к сотрудникам — ключевые направления нашей работы», — сказала Пухова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.