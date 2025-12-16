В Подмосковье обсудили итоги года и кадровые вопросы в сфере ЖКХ

В Подмосковье прошли рабочие встречи с заместителями глав округов Химки и Подольск, курирующими ЖКХ, где подвели итоги года и обсудили задачи на будущее, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе межведомственного собеседования подробно рассмотрели выполнение региональных программ, включая модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий после земляных работ. Особое внимание уделили срокам реализации мероприятий, качеству работ и обратной связи от жителей.

Министр ЖКХ Кирилл Григорьев подчеркнул важность стабильной команды на местах. Для этого был создан чек-лист профессиональных компетенций и проведена комплексная оценка руководителей и новых кандидатов. Также обсуждались меры по привлечению молодых специалистов, повышению квалификации сотрудников и совершенствованию управления.

Подобные встречи проходят регулярно для контроля выполнения рекомендаций и укрепления кадрового состава. С начала года провели более 90 собеседований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.