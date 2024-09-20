В Подмосковье обследовано свыше 810 км газопроводов в рамках подготовки к ОЗП

Для обеспечения бесперебойной работы газовых сетей в осенне-зимний период специалисты «Мособлгаза» провели комплекс работ по проверке технического состояния объектов газораспределительной системы, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Проведен комплексный ремонт зданий 88 газорегуляторных пунктов, заменено 945 физически изношенных цокольных вводов, 120 шкафных газорегуляторных пунктов, два газорегуляторных пункта, диагностировано 813 км газопроводов, к требованиям СНИП (строительные нормы и правила) приведено 18 мест пересечения газопроводов с теплотрассами.

Все необходимые работы на объектах газораспределительной системы Подмосковья проведены в срок. Отдельное место в этом году уделяется подготовке работы котельных в период низких температур и повышенных нагрузок. Всего до отопительного периода 2024–2025 года специалисты «Мособлгаза» реконструируют 10 котельных в Кашире, Рузе, Ступине, Щелкове, Чехове, Шатуре и Солнечногорске.

Также в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону «Мособлгаз» традиционно проводит проверку готовности аварийных бригад к реагированию при возникновении аварийных ситуаций. Всего с начала года проведено 50 учебно-тренировочных занятий со смежными службами и ведомствами, где были смоделированы нештатные ситуации в условиях, максимально приближенных к реальным. Все бригады показали высокую готовность, сработали слаженно и быстро.

В министерстве энергетики Московской области напомнили, что природный газ требует к себе повышенного внимания. Применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при его использовании, необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.