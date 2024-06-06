В Подмосковье обновили около 1,5 тыс подъездов

По заявкам жителей Подмосковья управляющие компании региона проводят текущий ремонт подъездов при выявлении дефектов, неисправностей или в случае аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Состояние подъезда — отражение эффективности управляющей компании. В этом году управляющие организации региона выполнили около 1,5 тыс. задач по ремонту подъездов. Наибольшее количество отремонтированных подъездов в Балашихе, Химках и Красногорске. Добавлю, что ремонт должен осуществляться управляющими компаниями каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

При текущем ремонте выполняют следующий перечень работ: покраска стен и потолка, обновление декоративных элементов; замена пола (устранение износа и повреждений, обновление покрытия); ремонт тамбура, включая двери; ремонт или замена почтовых ящиков; обновление окон; ремонт подъездных электрических щитков.

Любой владелец квартиры может инициировать косметический ремонт подъезда, подав заявку в свою управляющую организацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.