Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:55

В Подмосковье объяснили, в каком порядке убираются территории в зимой

Зима вступила в свои права, а значит вопрос поддержания чистоты на улицах и во дворах приобретает особую значимость. Новые приоритеты и механизмы содержания придомовых территорий до сотрудников коммунальных хозяйств были доведены лично заместителем председателя правительства Московской области — министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владиславом Мурашовым в рамках осенней стратегической сессии в доме правительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Зимняя уборка должна обеспечивать комфортное передвижение пешеходов и транспорта независимо от погодных условий и включать: подметание снега, устранение наледи, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Приоритет уборки отдается входным группам, пешеходным дорожкам и тротуарам, затем следуют проезды, детские игровые площадки и другие объекты.

Особое внимание уделяется опасным участкам: лестницам, спускам и подъемам. Коммунальные службы своевременно обязаны проводить антигололедную обработку этих зон.

Кроме того, проводятся антигололедные мероприятия, включающие обработку дорожного покрытия солью.

Места, недопустимые для уборочных машин, убираются вручную.

Правила уборки придомовых территорий определены Распоряжением Минблагоустройства Московской области от 20.03.2020 № 10Р-15 «Об утверждении Регламента содержания объектов благоустройства Московской области и технологических карт содержания объектов благоустройства Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.