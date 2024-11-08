сегодня в 15:12

В Подмосковье объяснили, почему нужно вовремя рассчитываться за ЖКУ

МосОблЕИРЦ напоминает жителям, что в большинстве городских округов Подмосковья скоро завершится рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Расчетный центр поясняет почему платить вовремя и в полном объеме — выгоднее:

платеж будет своевременно учтен и в следующей квитанции отразятся только текущие начисления;

те, кому положены льготы и субсидии на оплату ЖКУ, смогут получить их в полном объеме;

не образуется долг и не будет пеней, отключения услуг, судебных исков и прочее;

предприятия ЖКХ смогут работать стабильно и качественно.

Как оплатить коммунальные услуги без комиссии:

в личном кабинете;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра;

в клиентских офисах расчетного центра.

Как выиграть призы

При оплате через личный кабинет нужно привязать счет к СБП и стать участником акции «Привяжи клик — оплати вмиг». Участники получат шанс выиграть 1 000 рублей и смогут мгновенно оплачивать коммунальные счета через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение. Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.