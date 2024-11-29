В Подмосковье объяснили, когда УК обязана делать косметический ремонт подъезда

Согласно Жилищному кодексу РФ, все общие помещения в многоквартирном доме, включая лестничные площадки, принадлежат собственникам на праве общей долевой собственности. Это значит, что за их содержание отвечают все жильцы. По правилам содержания общего имущества, управляющая компания должна поддерживать подъезды в безопасном и надежном состоянии. Текущий ремонт осуществляется по решению общего собрания собственников, чтобы предотвратить износ и устранить повреждения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Косметический ремонт проводится каждые 3-5 лет.

Что можно сделать в подъезде за счет средств на текущий ремонт:

ошпаклевать и покрасить стены или потолок;

заменить оконные проемы или стекла;

отремонтировать лестницы — установить поручни, покрасить их, устранить повреждения;

заменить светильники, почтовые ящики;

поставить новую входную дверь и отремонтировать тамбур.

Вопросы текущего ремонта решаются на общих собраниях собственников. Если в договоре управления не прописаны обязательства по косметическому ремонту, и общее собрание не приняло решение о его проведении, управляющая компания не обязана выполнять такие работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.