В Подмосковье объяснили, как убедиться в подлинности долгового извещения

МосОблЕИРЦ разъясняет жителям Московской области об уведомлении о коммунальном долге. Расчетный центр напоминает жителям о задолженности через автообзвон, SMS-сообщения, «живой обзвон», бумажные извещения и электронную рассылку, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

При этом речь не идет о немедленной оплате, скачивании приложений, передаче проверочных кодов и т. д. Специалисты расчетного центра работают как правовые и финансовые консультанты: рассказывают, по каким услугам и поставщикам образовался долг, как выгоднее его оплатить, как получить рассрочку, есть ли основания для перерасчета, назовут дату и сумму последней оплаты и т. д.

В любом случае проверить информацию о задолженности можно в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Долговые извещения МосОблЕИРЦ

На оранжевых долговых извещениях указан номер контактного центра и номера мобильных телефонов, по которым можно уточнить все подробности: 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28, указаны услуги и поставщики, по которым образовались долги, а также реквизиты получателя платежа: ИНН, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК. Их можно сравнить с данными в ежемесячной платежке и с реквизитами, указанными на сайте, они полностью идентичны. При оплате через QR-код данные видны на платежной странице банка, так же как сумма платежа и номер лицевого счета.

Если к моменту доставки квитанции в почтовый ящик долг уже оплачен, это означает, что оплата поступила позже формирования и печати квитанции. В таком случае рекомендуется оплачивать только текущий платежный документ.

Как могут действовать мошенники

Были сообщения от жителей, что неизвестные обращались к ним от имени поставщиков ресурсов, требуя оплатить долг или предлагая установить программу для передачи показаний. Злоумышленники направляли SMS, звонили по телефону, в WhatsApp, по видеосвязи в Telegram, используя логотип поставщика и представляясь как «горячая линия». При этом сообщений о фальшивых долговых извещениях в МосОблЕИРЦ не зафиксировано.

Электронный счет повышенной надежности

В личном кабинете МосОблЕИРЦ можно подписаться на доставку электронных счетов вместо бумажных. Электронный документ — точная копия бумажного, при этом всегда под рукой, хранится в личном кабинете, доступен для скачивания. Оплатить цифровой счет можно быстро, безопасно и без банковской комиссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.